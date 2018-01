Fabio Lione und Alessandro Conti (RHAPSODY) veröffentlichen gemeinsames Album

Ja, richtig gelesen! Fabio Lione, der momentan auf Abschiedstour mit RHAPSODY REUNION ist (RHAPSODY in Originalbesetzung minus Alex Staropoli, der noch mit RHAPSODY OF FIRE in neuer Besetzung sein Glück versucht), veröffentlicht am 26.01.2018 gemeinsam mit Alessandro Conti, der als Sänger von LUCAS TURILLI RHAPSODY bekannt wurde, das selbstbetitelte Debüt-Album "LIONE/CONTI".

Mit 'Ascension' gibt es HIER den ersten Videoclip zu sehen und HIER mit 'You're Falling' eine weitere Auskoppelung.

Die Tracklist sieht so aus:

01. Ascension

02. Outcome

03. You're Falling

04. Somebody Else

05. Misbeliever

06. Destruction Show

07. Glories

08. Truth

09. Gravity

10. Crosswinds