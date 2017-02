Festival-Update V: Stoned From The Underground 2017

Das diesjährige Stoned From The Underground findet wiederum am Alperstedter See nahe Erfurt vom 13.07. bis zum 15.07.2017 statt. Morgen kommt noch ein weiterer Schub Bands hinzu, hier schon mal die bisherig bestätigten:

ALL THEM WITCHES, CJ RAMONE, EARTH SHIP, ELDER, KARMA TO BURN, MONOLORD, SASQUATCH, STEAK und ZEKE.

Tickets für dieses tolle Fest gibt es hier.