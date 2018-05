Festivalupdate 2: In Flammen Open Air mit noch wenigen Tickets

Im nordsächsischen Torgau findet am zweiten Juliwochenende 2018 ein weiteres Highlight in der (ost)deutschen Festivalsaison statt. Das In Flammen Open Air fällt immer mit einem stilistisch ausgewogenen, aber hochkarätigem Line Up auf. So auch in deisenm Jahr, wo sich knapp 40 Bands die Äxte in die Hand geben. Tickets gibt es noch zu ergattern, um sich mit den folgenden Bands eingattern zu lassen.

CANNIBAL CORPSE

CANDLEMASS

NAPALM DEATH

I AM MORBID/ David Vincent – ex MORBID ANGEL

TAAKE

IMPALED NAZARENE

DREAD SOVEREIGN

GOD DETHRONED

BÖLZER

HATE

PILLORIAN - Ex-AGALLOCH-Leute

URN

GODTHRYMM – Mit Leuten von VALENFYRE/ MY DYING BRIDE

ATTIC

NECROWRETCH

SAOR

VENENUM

GOATH

SPASM

MOSAIC

FUBAR

VREDEHAMMER

SHADE EMPIRE

NERVOSA

AD CINEREM

BLASPHEMER

FAANEFJIELL

CARNATION

SPACE CHASER

CALLIOPHIS

SERRABULHO

CHAOS AND CONFUSION