Festivalupdate 3: Under The Black Sun 2018

Dem Dark und Black Metal gewidmet ist das Under The Black Sun Festival im brandenburgischen Friesack. Auch hier ist das Line Up sehr sehens- und hörenswert. Tickets dafür gibt es hier.

777

ABHOMINE

ANAL VOMIT

ARCTURUS

A CANOROUS QUINTET

AUTHOR

BATUSHKA

CHAOS INVOCATION

CIRITH GOROR

DÉLÉTÈRE

FIN

HALPHAS

HELLFIRE DEATHCULT

HORN

MASTER´S HAMMER

MOSAIC

NOCTURNAL

OUTRE

SCHRAT

SHROUD OF SATAN

SIGH

STEINGRAB

THRONEUM

UTUK XUL

WOLVES IN THE THRONE ROOM