Fette Boxen von GRAND FUNK RAILROAD

Ein echtes Schmankerl für alle Liebhaber flockiger Rocksounds steht Ende des Monats ins Haus.

Die Katalogabteilung von Universal Music veröffentlicht am 25.08.2017 gleich zwei CD-Boxen von GRAND FUNK RAILROAD mit jeweils insgesamt sechs CDs. "Trunk Of Funk Vol. 1" bietet die Alben zwischen 1969 und 1971. Die zweite Box "Trunk Of Funk Vol. 2" präsentiert die sechs Longplayer, die zwischen 1972 und 1976 erschienen. Neun der zwölf Alben der beiden Boxen enthalten Bonustitel. Beide Sets offerieren weiterhin ausführliche Booklets mit vielen Fotos. Dazu gibt es jeweils interessante Liner Notes zur Historie der Band und zu den einzelnen Alben von Malcom Dome.

Knapp 50 Jahre nach Gründung der Band steht GRAND FUNK RAILROAD damit noch einmal ganz groß im Rampenlicht - mit zeitlosem Material, das all die Dekaden problemlos überdauert hat!