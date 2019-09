Freddie Mercury: Neues Video

Heute wäre Freddie Mercury 73 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren gibt es nun ein neues Video zu dem 1985 erschienen Lied 'Love Me Like There's No Tomorrow': Youtube.

Das Thema des animierten Videos ist unschwer zu erkennen und weist auf den Mercury Phoenix Trust, der von Brian May, Roger Taylor und Manager Jim Beach ins Leben gerufen wurde, um Organisationen zu fördern, die sich um HIV-Betroffene und die AIDS-Forschung kümmern. Weitere Infomationen goibt es bei mercuryphoenixtrust.com.