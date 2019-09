Freddie Mercury: Tolles Box-Set

Na, das hat ja wohl noch niemand unserem Freddie vorgeworfen, oder? Langweilig war er gewiss nie. Sagt ja nun auch das Box-Set, das Univeral Music am 11. Oktober veröffentlichen wird. Die Ankündigung kommt pünktlich an dem Tag, an dem der Sänger 73 Jahre alt geworden wäre. In fünf Wochen dürfen wir uns auf ein hochwertiges Set freuen, das auf 3 CDs und je einer Blu-ray und DVD (mit dem gleichen Inhalt) bestehen wird. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Scheiben:

CD 1: "Never Boring"

Diese Zwölf-Lieder-Best Of-Scheibe enthält die größten Solo-Hits Freddie:

The Great Pretender

I Was Born To Love You

Barcelona

In My Defence

Love Kills

How Can I Go On (Single Version)

Love Me Like There’s No Tomorrow

Living On My Own (Radio Mix)

The Golden Boy (Single Edit)

Time Waits For No One

She Blows Hot And Cold

Made In Heaven

Erwähnensert ist vor allem der Song 'Time Waits For No One', der erst kürzlich entdeckt worden ist!

CD 2: "Mr Bad Guy"

Diese Version wurde komplett neu abgemischt:

Let’s Turn It On

Made In Heaven

I Was Born To Love You

Foolin’ Around

Your Kind Of Lover

Mr. Bad Guy

Man Made Paradise

There Must Be More To Life Than This

Living On My Own

My Love Is Dangerous

Love Me Like There’s No Tomorrow

CD 3: "Barcelona"

Bereits 2012 war eine Special Edition der Aufnahme Freddies mit Montserrat Cabale, doch für diese neue Version wurde das FILMharmonic Orchestra aus Prag von Queen-Orchesterleiter Stuart Morley arrangiert und angeleitet, außerdem spielt Rufus Taylor,der Sohn von Roger Taylor, Schlagzeug zu 'The Golden Boy' und 'How Can I Go On', auf dem außerdem John Deacon am Bass zu hören ist.

Barcelona

La Japonaise

The Fallen Priest

Ensueño

The Golden Boy

Guide Me Home

How Can I Go On

Exercises In Free Love

Overture Piccante

Etwas Besonderes ist auch die Blu-ray/DVD "Never Boring", die mit zahlreichen seltenen Aufnahmen glänzt:

Made In Heaven

The Great Pretender

Living On My Own

Barcelona

I Was Born To Love You

Time Waits For No One

In My Defence

Living On My Own (Radio Mix)

The Golden Boy (La Nit performance, Barcelona)

How Can I Go On (La Nit performance, Barcelona)

Barcelona (La Nit performance, Barcelona)

Bonus Videos

Freddie Mercury & Dave Clark „Time“ Interview

The Great Pretender (Extended Version)

Barcelona (Ku Klub performance, Ibiza)

Zusätzlich wird das Box-Set ein 120-seitiges Hardcover-Buch im LP-Format enthalten. Hier kann man bestellen: "Never Boring".

Übrigens wird es alle drei CDs auch einzeln geben und außerdem wird es am gleichen Tag auch einen Neuauflage des Buches "Freddie Mercury: A Life, In His Own Words", um über 8000 Worte erweitert, geben. Mercury-Fans, zückt schonmal die Geldbörse, es wird sich lohnen!