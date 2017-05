Frühschoppen beim Party.San

Der Frühschoppen hat beim Party.San Metal Open Air Tradition: Auch in diesem Sommer wird man Samstagvormittags von lauten Klängen geweckt. Diesmal übernehmen INDIAN NIGHTMARE diesen Job. „Uns liegen diese Burschen sehr am Herzen“, lassen die Festivalmacher verlauten. Die Berliner Truppe besteht aus Musikern, die aus Mexiko, Indonesien und Italien stammen. Metal-Punks ganz im Stile der frühen CELTIC FROST, HELLHAMMER, BATHORY, SODOM oder DARKTHRONE.



Das Party.San findet vom 10. bis 12. August 2017 im thüringischen Schlotheim auf dem Flugplatz Obermehler statt. Tickets gibt es bei Cudgel.



Das bisherige Billing:



ABBATH

ATOMWINTER

AURA NOIR

AUTOPSY

AZARATH

BLOOD OF SEKLUSION

CANDLEMASS

CRYPTOPSY

DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT

DAWN OF DISEASE

DEMILICH

DEMOLITION HAMMER

DESASTER

DEW-SCENTED

GOD DETHRONED

GRUESOME STUFF RELISH

GUT

HADES ALMIGHTY

HUMILATION

INDIAN NIGHTMARE

INQUISITION

INSOMNIUM

KALMAH

KOSMOKRATOR

KRATER

KRINGA

LUCIFERICON

MANTAR

MARDUK

MERCILESS

MISTHYRMING

MOONSORROW

MORBID ANGEL

MOURNING BELOVETH

NAILED TO OBSCURITY

NECROPHOBIC

NIGHT DEMON

NILE

OVERKILL

PIGHEAD

POSSESSED

THE LURKING FEAR

UADA

ULTHA

URFAUST

VADER

VERHEERER

VIGILANCE

VITAL REMAINS

Quelle: Party.San Metal Open Air Redakteur: Carsten Praeg Tags: partysan metal open air indian nightmare schlotheim 2017