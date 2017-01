Für das Wave-Gotik-Treffen 2017 sind weitere Bands bestätigt worden.

Diese sind:



AMANDA PALMER & EDWARD KA-SPEL (USA/NL) – Weltpremiere

PETER HEPPNER (D)

IN THE WOODS... (N)

SOVIET SOVIET (I)

BESIDES (PL)

PETER BJÄRGÖ (S)

LANDSCAPE BODY MACHINE (CDN)

THE AGNES CIRCLE (GB)

ROTERSAND (D)

S.P.O.C.K. (S)

VNV NATION (GB)

MOON FAR AWAY (RUS)

LUCIFER'S AID (S)

HAUTVILLE (I)

OHM (CDN)

NOX INTERNA (D)

AUTODAFEH (S)

EISFABRIK (D)CUELEBRE (E)

NOISUF-X (D)

POUPPÉE FABRIKK (S)

ILLUMINATE (D)

VAIN WARR (USA) - ehemals BLACKLIST

CRYO (S)

DER BLAUE REITER (E)

SHIREEN (NL)

AZAR SWAN (USA)

CHEMICAL SWEET KID (F)

NIKOLAS SCHRECK (USA)

ANNWN (D)

CORDE OBLIQUE (I)



Das Wave-Gotik-Treffen 2017 findet vom 2. Juni bis 5. Juni 2017 in Leipzig statt.