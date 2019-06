Full Force in den Startlöchern

Noch zwei Monate, dann steigt das "Full Force"-Festival bereits zum dritten Mal in seiner inzwischen nicht mehr ganz so neuen Heimat Ferropolis. Seit 26 Jahren steht das Open Air für eine bunte Mischung aus Metal sowie Hardcore und wartet diesmal mit Headlinern wie PARKWAY DRIVE, ARCH ENEMY und LIMP BIZKIT auf.



Neben den Gigs auf der Mainstage ist das Full Force vor allem für seine obligatorischen Themennächte auf der Tentstage bekannt: Wie der freitäglichen "Knüppelnacht", für welche dieses Jahr CARACH ANGREN, BATUSHKA und NAPALM DEATH heiße Anwärter sein dürften. Während das samstägliche "Saturday Night Fever" oft etwas fürs Auge bietet, verabschiedet das sonntägliche "Last Supper" die Fans nach Hause – diesmal vielleicht mit MAMBO KURT, der beim WFF auch abseits der Bühne schon öfter spätnachts das VIP- und Presse-Zelt unterhalten hat. Zudem heizen eine WarmUp-Party und After-Show-Partys den Festivalbesuchern ein.



Seit seinem Wegzug vom Flugplatz Roitschjora im beschaulichen Löpnitz bei Leipzig hat sich das Full Force in der Stadt aus Eisen eingerichtet. Mit drei Bühnen zwischen historischen Riesenbaggern, Chill Out Areas und Shuttlebussen, um bequem vom Zeltplatz aus die Eiseninsel zu erreichen. Erstmals gibt es in diesem Jahr das "Full Force Valley", in dem man sich in komfortable Asgard Zelten und Lodges einquartieren kann. Außerdem finden abseits von Musik und Festivaltreiben gemeinsam mit mehreren Organisationen auch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und humanitäre Hilfe statt.



Das 26. "Full Force"-Festival steigt vom 28. bis 30. Juni 2019 in Ferropolis. Karten und weitere Infos gibt es auf der Homepage. Die bestätigten Bands in alphabetischer Reihenfolge:



Alcest, Amenra, Amorphis, Animals As Leaders, Annisokay, Any Given Day, Arch Enemy, At The Gates, Bad Omens, Batushka, Beartooth, Behemoth, Billybio, Black Peaks, Bleeding Through, Bury Tomorrow, Cane Hill, Cannibal Corpse, Carach Angren, Crowbar, Drug Church, Crystal Lake, Flogging Molly, Gutalax, Harakiri For The Sky, Harm`s Way, Ignite, Infected Rain, Jinjer, Kadavar, Knorkator, Lamb Of God, Landmvrks, Limp Bizkit, Malevolence, Mambo Kurt, Mantar, Massendefekt, Municipal Waste, Napalm Death, Orange Goblin, Our Last Night, Parkway Drive, Perturbator, Polaris, Power Trip, Sick Of It All, Smoke Blow, Sondaschule, Terror, TesseracT, The Amity Affliction, The Ocean, To The Rats & Wolves, Turnstile, Ultha, While She Sleeps, Whitechapel, Wolfheart, Walking Dead On Broadway, Zeal & Ardor





