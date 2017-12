GAAHLS WYRD kommt auf Tournee

Ich bin etwas spät mit der Nachricht, aber sie traf erst heute ein: GAAHLS WYRD wird mit THE GREAT OLD ONES und AUÐN durch Europa ziehen und heute Abend in der Matrix in Bochum loslegen. Hier sind die gesamten Tourdaten:

01 Dec 17 Bochum (DE) Matrix

02 Dec 17 Vosselaar (BE) Biebob

03 Dec 17 Paris (FR) Petit Bain

04 Dec 17 Toulouse (FR) Metronum

05 Dec 17 Madrid (ES) Chango

06 Dec 17 Barcelona (ES) Boveda

07 Dec 17 Marseille (FR) Jas Rod

08 Dec 17 Milano (IT) Circolo Svolta

09 Dec 17 Bologna (IT) Alcemica Music Club

10 Dec 17 Zürich (CH) Werk 21

12 Dec 17 München (DE) Backstage

13 Dec 17 Wroclaw (PL) Firlej

14 Dec 17 Erfurt (DE) From Hell

Die Band THE GREAT OLD ONES wird im Anschluss auch noch auf diesen Festvals zu sehen sein:

15 Dec 17 Berlin (DE) Columbiahalle (De Mortem Et Diabolum)

16 Dec 17 Eindhoven (NL) Eindhoven Metal Meeting 2017