GAIA: Indischer Progressive Metalcore

Wer in Sachen Metalcore mal über den Tellerrand schauen oder besser horchen will, mag sich die Single 'Elements' der indischen Progressive Metalkombo GAIA anhören, die am 20.09.2018 ihr Debütalbum "Aerial" veröffentlicht. Die Single daraus gibt's bei YouTube.

Das Album enthält insgesamt zehn Tracks:

1. Aerial

2. Prism

3. New Reality

4. Jehovah

5. Atlantis

6. Daisy World

7. Reclamation

8. Cipher

9. Elements

10. Nebulous