GARAGEDAYS: Neues Video veröffentlicht

Die österreichischen Metaller von GARAGEDAYS werden am 14. September ihr neues Album mit dem Titel "Here It Comes" veröffentlichen. Das Video zum Song 'The Beginning And The End Of It All' gibt einen ersten Vorgeschmack auf das dritte Studioalbum des Quartetts, welches von Flemming Rasmussen (u.a. METALLICA) produziert und von Andy LaRocque (KING DIAMOND) gemastert wurde.

