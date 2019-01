GARY HOEY: Neues Album

Der US-Amerikaner ist seit gut 30 Jahren im Business und konnte sich nicht zuletzt durch sein umfangreichses Betätigungsfeld einen verdammt guten Namen machen. Er komponierte erfolgreich Filmusik, galt als einer der aussichtreichsten Kandidaten für den damals vakanten Posten bei OZZY und hat auch schon als Produzent (etwa für LITA FORD) seine Kompetenz unter Beweis gestellt. Seine musikalische Liebe gilt jedoch seit jeher dem rockigen Blues und den hat er nun erneut auf einem Solo-Album anzubieten.

"Neon Highway Blues" wird am 15. März über Provogue Records / Mascot Label Group veröffentlicht und beinhaltet elf Songs aus seiner Feder. Aufgenommen und produziert hat der Amerikaner die Scheibe in seinem eigenen Studio, als Gäste fanden sich neben seinem Sohn Ian namhafte Kollege wie Eric Gales oder Lance Lopez ein.

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

1. Under The Rug (feat. Eric Gales)

2. Mercy Of Love (feat. Josh Smith)

3. Your Kind Of Love

4. Don't Come Crying (feat. Ian Hoey)

5. Still Believe In Love

6. Almost Heaven

7. I Felt Alive

8. Waiting On The Sun

9. Damned If I Do (feat. Lance Lopez)

10. Living The Highlife

11. Neon Highway Blues

Zum Opener 'Under The Rug' gibt es übrigens schon ein Lyric-Video zu sehen: