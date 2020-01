GARY MOORE: Neue Live-Videos

Zu dem Song 'Still Got The Blues' aus seiner späteren Blues-Phase mit dem gleichnamigen Hitalbum gbt es dieses neue Live-Video: Youtube.

Und hier ist das zweite Video zu dem Lied 'Oh, Pretty Woman', aber ihne Live-Bilder: Youtube.

Die Aufnahmen stammen von dem Auftritt in London in 2010 und enthält diese Lieder:

Oh, Pretty Woman

Bad For You Baby

Down The Line

Since I Met You Baby

Have You Heard

All Your Love

Mojo Boogie

I Love You More Than You'll Ever Know

Too Tired / Gary's Blues 1

Still Got The Blues

Walking By Myself

The Blues Is Alright

Parisienne Walkways

Vorbestellungen können hier getätigt werden.