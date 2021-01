GARY NUMAN: Neues Album

Der Musiker GARY NUMAN wird am 21.05.2021 sein neues, 18. Studioalbum mit dem Namen "Intruder" via BMG veröffentlichen. Der Titeltrack 'Intruder' wird am 11.01.2021 erscheinen. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Betrayed

2. The Gift

3. I Am Screaming

4. Intruder

5. Is This World Not Enough

6. A Black Sun

7. The Chosen

8. And It Breaks Me Again

9. Saints And Liars

10. Now And Forever

11. The End Of Dragons

12. When You Fall (DELUXE CD, VINYL, CASSETTE & DIGITAL)

13. The End Of Dragons (Alt) (Vinyl & Digital)

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: gary numan intruder bmg