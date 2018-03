GEMA erhält Abgabe auf CD-Rohlinge

Es hat zwar eine Weile gedauert, aber nun ist es amtlich: Nach knapp zehn Jahren Verhandlung zwischen der GEMA und dem Verband der Tonträgerhersteller hat man sich auf eine Abgabe auf CD- und DVD-Rohlinge geeinigt. Bei CDs sind das zwischen 1,25 und 2,5 Cent pro Rohling, bei DVDs liegt die Summe zwischen 2,5 und 10 Cent.

Somit haben sich also die Rechteinhaber und Hersteller auf eine Urheberrechtsabgabe geeinigt, was bedeutet, dass Hersteller und Importeure von beschreibbaren CDs und DVDs nun eine Pauschale an die Verwertungsgesellschaften von künstlerischen Inhalten bezahlen müssen. Dass das auf die Kunden umgelegt wird, ist folgerichtig. Die Frage ist nun, wie an wen diese Mehreinnahmen verteilt werden.

