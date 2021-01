GENERATION STEEL: Neues Album im Vorverkauf

Das für den 22.01.2021 erwartete neue Album "The Eagle will Rise" der deutschen Heavy-Metaller GENERATION STEEL steht ab sofort zum Vorzugspreis bei Pure Steel Records im Vorverkauf zur Verfügung. Wer eine Entscheidungshilfe beim Kauf benötigt, kann sich bei Youtube das Lyrik-Video zu dem Song 'Invoke The Machine' ansehen.

Quelle: Naunatown Music Redakteur: Erika Becker Tags: generation steel the eagle will rise lyric-video