GENERATION STEEL: Tourdaten veröffentlicht

Die hessische Heavy-Metal-Band GENERATION STEEL hat für Ende dieses Jahres Konzerte zum Debütalbum angekündigt.



Folgende Gigs sind geplant:

13.11 - Selb : Rockclub Nordbayern (mit Rebellion)

19.11. - Wetzlar : Eventwerkstatt (mit Rebellion und Squealer)

20.11 - Esslingen : Eisbär (mit Rebellion)

10.12. - Mannheim : 7er Club (mit Squealer)

29.01. - Oberhausen : Resonanzwerk (mit Mob Rules und Squealer)



Am 21.01.2021 erschien via Pure Steel Records das Debütalbum "The Eagle Will Rise". Dieses wollen die Musiker nun auf der Tour vorstellen.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Eagle Will Rise

2. Invoke The Machine

3. Generation Steel

4. Warbringer

5. Temple of Malady

6. Praying Mantis

7. The Chariot

8. Shadow In The Dark

9. Soulmates

10. On My Way

11. The Wayward One

12. Heaven`s Calling

13. Alive

Quelle: NauntownMusic Redakteur: Swen Reuter Tags: generation steel the eagle will rise tour 2021 debuetalbum