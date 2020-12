Bevor am 22.01.2021 das neue Album "The Eagle Will Rise" des hessischen Metal-Fünfers GENERATION STEEL erscheint, gewährt die Band mit einem von Gestaltungskommando Buntmetall realisierten Lyric-Video zu dem Song 'Invoke The Machine' Einblick.

