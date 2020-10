GENERATION STEEL veröffentlichen ersten Track

Das Debütalbum "The Eagle Will Rise" der hessischen Metaller GENERATION STEEL wird Anfang 2021 via Pure Steel Records veröffentlicht. Zum Titelsong gibt es nun das dazu gehörige Video, welches von Alina Lorenz produziert wurde.

GENERATION STEEL Line UP

Rio Ullrich - Vocals

Pascal Lorenz(Ex-OSCURA, Ex-CORBIAN) - Lead Guitars

Jack The Riffer (Ex-DEAD MAN'S HAND, EX-BULLET TRAIN) - Rhythm Guitars

Michael Kaspar (Ex-SQUEALER) - Bass

Martin Winter (Ex-SQUEALER) - Drums