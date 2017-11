GET THE SHOT: Video zu 'Absolute Sacrifice', Tour mit NASTY und LIONHEART

ZU dem am 13. Oktober veröffentlichten Album "Infinite Punishment" haben die Hardcore'ler GET THE SHOT ein Video am Start. Guckt mal selbst: Youtube.

In Kürze geht die Band auf Tournee mit NASTY und LIONHEART. Hier kann man dabei sein:

16.11.2017 Bremen, Tower

17.11.2017 Berlin, Musik & Frieden

18.11.2017 Bochum, Zeche

20.11.2017 Wiesbaden, Kesselhaus / Schlachthof

21.11.2017 Stuttgart, Universum

23.11.2017 Zürich, Dynamo

24.11.2017 München, Backstage

25.11.2017 Wien, Arena

28.11.2017 Schweinfurt, Alter Stattbahnhof

30.11.2017 Hamburg, Knust

01.12.2017 Leipzig, Conne Island