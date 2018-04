GHOST: Die nächste Geisterstunde wird eingeläutet

Die nächste Messe hat einen Termin bekommen. Die

Schweden von GHOST veröffentlichen ihr viel erwartetes, vierte Studio-Album "Prequelle" am 01. Juni 2018. Als Vorgeschmack wurde das Video zur ersten Single 'Rats' veröffentlicht:







Die Setlist zu "Prequelle" liest sich wie folgt:



01. Ashes

02. Rats

03. Faith

04. See the Light

05. Miasma

06. Dance Macabre

07. Pro Memoria

08. Witch Image

09. Helvetesfonster

10. Life Eternal



Einziger bestätigter Live-Auftritt in Deutschland in 2018 ist bislang der Headliner-Gig beim "Wacken Open Air" am 03. August.



Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf das fantastische Cover-Artwork zum neuen Album:





Das sieht doch wirklich schick aus, oder?