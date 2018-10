GINGER RED: 'Donuts And Coffee' Video veröffentlicht

Gänzlich ruhigere Töne als zuletzt gewohnt, präsentiert uns das schwäbische Piratenlabel El Puerto Records mit ihrem aktuellen Signing GINGER RED. Die Band serviert auf ihrer zweiten Veröffentlichung zehn packende Hard-Rock Songs die einfach Spaß machen und gute Laune verbreiten. Aus dem Album, welches am 26. Oktober veröffentlicht wird, wurde heute das Video zu 'Donuts And Coffee' ausgekoppelt. Ich weiß nicht wie es euch damit geht, aber mir beschert der Clip einen guten Start in den heutigen Tag. Youtube.

