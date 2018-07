GIRLS UNDER GLASS: Neue Single

13 Jahre nach dem letzten Album "Zyklus" veröffentlicht die Hamburger Band GIRLS UNDER GLASS eine neue Single. "Endless Nights" erscheint an diesm Freitag, den 13.07.2018. Der Song wurde von Benjamin Lawrenz & Chris Harms (LORDS OF THE LOST) gemixt. Die Band wird demnächst beim Amphi Festival in Köln auftreten und sicher diesen Song spielen.



Wer schon einmal reinhören möchte, kann das via Soundcloud tun.

