GLOOMAR FESTIVAL: Post Rock mit LONG DISTANCE CALLING, THE INTERSPHERE und mehr

Jetzt bekommen die Postrocker auch ein Festival. Zum ersten Mal werden am 21. Oktober in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen (Saarland) folgende Bands aufspielen: GOD IS AN ASTRONAUT, LONG DISTANCE CALLING, LES DISCRETS, THE INTERSPHERE, LAST LEAF DOWN, COLARIS. Um 17:30 Uhr wird es losgehen. Karten kosten im Vorverkauf 33,50 Euro und sind bei ticket-regional zu bestellen. An der Abendkasse werden Tickets 35 Euro kosten.



Quelle: Carrycoal Redakteur: Frank Jaeger Tags: gloomar festival 2018 god is an astronaut long distance calling les discrets the intersphere last leaf down colaris