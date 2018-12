GLORYFUL: Neues Video vom kommenden Album online

'Brothers In Arms' nennt sich die zweite Videoauskopplung vom kommenden GLORYFUL Album. "Cult Of Sedna" wurde der am 18. Januar 2019 via Massacre Records erscheinende Longplayer letztendlich getauft und führt dabei sein eingeschlagenes inhaltliches Konzept um die Legende der Meeresgöttin Sedna erfolgreich fort. Youtube.

