GLORYFUL: 'The Hunt' Video online

GLORYFUL, der Ruhrpott-Fünfer aus Gelsenkirchen veröffentlicht am 18. Januar nächsten Jahres mit "Cult Of Sedna" bereits sein viertes Langeisen. Mit 'The Hunt' gibt es nun ein erstes akustisches Lebenszeichen daraus, dass allen Freunden Teutonen-Metals der Marke RAGE und GRAVE DIGGER besonders gut münden dürfte. Youtube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: gloryful cult of sedna massacre records the hunt