GLOWING EMBER FESTIVAL - und weiter geht's

Nach Bochum, Frankfurt und Nürnberg setzt das GLOWING EMBER FESTIVAL seine Tour durch Deutschland am 15.03.2019 in Erfurt fort. Dort finden sich die Bands BARMY ROTE, SORROW NIGHT, [SOON], FALLING MEAT und GORILLA MONSOON im Club From Hell ein und lassen es ab 19.30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) richtig krachen.

Der Spaß kostet an der Abendkasse 19€.