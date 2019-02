GLOWING EMBER FESTIVAL geht in die dritte Runde

Das von POWERMETAL.de präsentierte Wanderfestival "Glowing Ember Festival" tourt zum dritten Mal mit wechselndem Line Up durch verschiedene Bundesländer. Am 01.03.2019 spielen im Rockpalast Bochum folgende Bands auf: THE WITCHES' DREAM, COMING DOWN, [SOON], NANCY BREATHING und als Headliner ANGEL DUST! Karten gibt es für 15€ im Vvk, für 19€ an der Abendkasse, Einlass ist um 19:00, Beginn um 19:30! Weitere Infos auf: https://www.facebook.com/glowingemberfestivals.

