GOATH: Neuer Song 'Dissolving Flesh Redemption' veröffentlicht

Die Nürnberger Black-Metal-Band GOATH hat ein Video zum neuen Song 'Dissolving Flesh Redemption' veröffentlicht. Der Track ist auf dem dritten Album "III: Shaped By The Unlight" zu finden, welches am 09.04.2021 via Ván Records erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

1. Symbiosis Of Vengeance And Guilt

2. Pretending To Serve While Raping

3. Shaped By The Unlight

4. Dissolving Flesh Redemption

5. Epitome Of Perpetual Rage

6. Smoltification

7. Clitless Loyalty

8. Perception

9. Impregnated With Black Fire

