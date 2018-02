GOATH wird noch vor neuem Album touren

Die Süddeutschen werden am 16. März "Luciferian Goath Ritual" über Van Rec. veröffentlichen, aber vorher schon ein paar Gigs spielen, und zwar hier:

Goath & II (Fear the Black Death Minitour)

21.02. Göttingen, Freihafen, Germany

22.02. Cafe Elpee, Deinze, Belgium

23.02. MTS Records, Oldenburg, Germany with GRAVEYARD GHOUL

24.02. Bunker, Rostock, Germany with NARVIK, MAGGOTS, SHROUD OF SATAN



Weitere Shows:

09.-10.02.2018 A Sinister Purpose Festival

Leipzig, UT Connewitz with: DEGIAL, VENENUM, II, ORAE, WERIAN, ABYSSOUS, PURGATORY, EVIL WARRIORS, SLÆGT, MALOKARPATAN, MAGGOT HEART



17.02.2018 Chaos Blast Meeting

München, Hansa39 Feierwerk with: ANTROPOMORPHIA, GRAVEYARD, ARROGANZ, OBSCURE INFINITY, NEKROVAULT



10.03.2018 Hellfest Meissen

Meissen with BODYFARM, DYSANGELIUM, MUSICAL MASSACRE



17.03.2018 Franconian Metal Party

Nürnberg, Z-Bau with: WOUND, THE NEGATIVE BIAS