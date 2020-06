Bis zum 26.6.20 ist es ja gar nicht mehr so lange hin, dann erscheint das neue Album von GOBLINS BLADE "Of Angels And Snakes" bei Massacre Records.



Ab heute gibt es eine weitere Singleauskopplung, zu der es ebenfalls ein Lyric Video gibt: 'Pay For Your Sins'

