Die Band um Jörg Knittel, die auch auf unserem aktuellen Metalliance-Sampler vertreten ist, hat jetzt das Artwork ihres am 26. Juni erscheinenden Albums "Of Angels And Snakes" veröffentlicht. Die Scheibe wird es als CD geben und in verschiedenen Vinyl-Farben. Schaut mal in die Übersicht bei Nuclear Blast rein.

