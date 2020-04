GODSLAVE Wiederveröffentlichungen

Die zwei Alben "Out Of The Ashes" (2008) und "Into The Black" (2011) sind bereits seit einiger Zeit vergriffen, wurden aber jetzt als Doppel-Digi neu aufgelegt. Dabei wird es drei Lieder als Bonus geben, die die Band üblicherweise live spielt. Und so wirden sie auch live im Studio in nut wenigen Stunden eingespielt und den beide Alben hinzugefügt! Holt sie euch hier.

Übrigens: Ein neues Album soll es im Frühjahr 2021 geben.