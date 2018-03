Die neue Langrille wird "When Legends Rise" heißen und am 27. April über Spinefarm erscheinen. Die erste Single gibt es bereits über Spotify unter dem Namen 'Bulletproof'. Das siebte Album der US Amerikaner wird mit einer Europa-Tournee unterstützt werden.

