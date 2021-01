GOETHES ERBEN: Neue Proberaumchroniken und weitere Neuigkeiten veröffentlicht

Die Band GOETHES ERBEN um Sänger Oswald Henke hat diese Woche eine neue Folge ihrer "Proberaumchroniken" veröffentlicht. In der 37. Folge verrät der Musiker einige Dinge, die er für 2021 vor hat.



Am 29.01.21 wird der Videoclip zum Song 'Seelenschatten' online gehen. Der Song ist die zweite Veröffentlichung nach 'Heldenuntergang' bei Youtube. Beide Stücke stammen aus dem aktuellen Album "Flüchtige Küsse", welches im September 2020 via Dryland Records erschienen ist. Das Album und der Band-Merchandise kann direkt bei der Band via Mail (genom-bestellung@hotmail.de) bestellt werden.



Am 30.01.2021 wird es ein Stream-Event geben. Es soll ein Test sein, ob das eine Möglichkeit ist, die konzertlose Zeit irgendwie sinnvoll zu überbrücken. Der "ICH WILL-Livestream" wird am 30.01.2021 um 20 Uhr aktiviert und ungefähr 2 Stunden gehen.

Quelle: info@goetheserben.de