GOETHES ERBEN: Neues Video aus dem Album

Die Band GOETHES ERBEN hat ein weiteres Video zum Song 'Abgrund' aus dem gleichnamigen Album veröffentlicht.



Bandchef Oswald Henke sagt dazu: "Ein Videoclip auf den man sich einlassen muss und ein wenig Geduld benötigt. Vollkommen untauglich als akustischer Bildschirmschoner. Wer auf Tour dabei war, wird sich erinnern und wer nicht dabei war, das war einer der vielen Momente die verpasst wurden.



Manche Einladungen zum Fallen lassen kommen vielleicht nie wieder..."





Live ist die Band in diesem Jahr nur noch am 25.12.2018 zum Darkstorm-Festival in Chemnitz zu erleben.