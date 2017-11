GOETHES ERBEN: Weitere Konzerttermine für 2018 bestätigt

Für die Kammerkonzerte 2018 der Band GOETHES ERBEN sind zwei weitere Termine für Dresden und Bremen bestätigt worden.



Die aktuelle Auftrittsübersicht sieht so aus:



GOETHES ERBEN - Klavier & Stimme Kammerkonzerte 2018



29.03.18 Bochum - Kulturbahnhof Langendreer (sold out)

30.03.18 Hamburg - Kukuun (sold out)

01.04.18 Dresden - Pianosalon/Coselpalais ( demnächst über: www.eventim.de)

02.04.18 Bremen - Modernes (www.eventim.de)



GOETHES ERBEN - Am Abgrund Tour 2018



29.09.2018 Oberhausen - Kulttempel (www.eventim.de)

