GOETHES ERBEN: Weiterer Termin für Kammerkonzert veröffentlicht

Am Karfreitag, den 30.03.18, wird die Band GOETHES ERBEN in Hamburg im Kukuun ein Kammerkonzert geben - analog dem bereits ausverkauften Konzert am Vortag in Bochum.



Mit Klavier & Stimme werden die Konzerte bestritten, bzw. steht bei beiden Spielorten ein Flügel auf der Bühne.

Beide Konzerte sind bestuhlt. Der Raum in Hamburg bietet Platz für 100 Gäste.



Tickets können bereits bestellt werden.