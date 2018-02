GOITZSCHE FRONT veröffentlicht 'Streichholz und Benzin'-Video

Das kommende Album "Deines Glückes Schmied" der Sachsen-Anhalter wirft bereits einen Schatten voraus in Form des Videos zu "Streichholz und Benzin', das in Leipzig gedreht wurde und das man hier sehen kann: Youtube.

Ab dem 16. Februar geht die Band im DDR-Kultauto Barkas auf Konzert- und Autogrammstundentour. Hier sind die Termine:

Freitag, 16.02.18

10:00 Uhr Magdeburg // Media Markt, Am Pfahlberg 7, Magdeburg

15:00 Uhr Rostock // Media Markt, Immermannststrat 11a, Rostock

Abends Konzert in Rostock



Samstag, 17.02.18

11:00 Uhr Dessau, Media Markt Am Eichengarten 2, 06842 Dessau-Roßlau

14:00 Uhr Leuna / Günthersdorf, Media Markt im NOVA EVENTIS, Am Einkaufszentrum Nova Eventis 17A, 06237 Leuna OT Günthersdorf

Abends Konzert in Bad Salzungen



Montag, 19.02.18

19:00 Uhr Leipzig (Hbf), Saturn im Hbf, Willy-Brandt-Platz 5, 04109 Leipzig



Dienstag, 20.02.18

19:00 Uhr Dresden / Media Markt, Peschelstr. 39 / EKZ Elbepark, Dresden



Mittwoch, 21.02.18

19:00 Uhr Erfurt, Media Markt im Thüringenpark, Nordhäuser Str. 73T, 99091 Erfurt



Donnerstag, 22.02.18

19:00 Uhr Halle/ Saale, Media Markt im Halle Peissen Center, Saarbrücker Str. 2, 06188 Halle (Saale)



Freitag, 23.02.18

10:00 Uhr Cottbus, Media Markt, Am Seegraben 20C, 03051 Cottbus

14:00 Uhr Berlin, Kaufpark Eiche, Landsberger Chaussee 17, 16356 Ahrensfelde

Abends Konzert in Luckenwalde



Samstag, 24.02.18

12:00 Uhr Chemnitz, Media Markt im Chemnitz Center, Ringstraße 29, 09247 Chemnitz

14:00 Uhr Plauen, Media Markt, Dürerstraße 28, 08527 Plauen

16:00 Uhr Jena, Media Markt, Stadtrodaer Str. 105, 07747 Jena

Abends Konzert in Gera