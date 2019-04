GOLDEN SILENCE Festival in Münster: Instrumentale Premiere im November 2019

"Mit der Idee möchten wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Musik ohne Gesang einen ganz eigenen Reiz hat“, so die Veranstalter Jan Hoffmann und Janosch Rathmer. "Für viele ist Instrumentalmusik ein stiller Angelpunkt in einem Sturm vieler Worte". Die bestätigten Künstler für das diesjährig zum ersten Mal stattfindende Golden Silence Festival sind LONG DISTANCE CALLING, EF (SWE), MUTINY ON THE BOUNTY (LUX), KUF, CURLS & NODS.

Im ersten Festivaljahr werden LONG DISTANCE CALLING den Headliner des eintägigen Festivals am 02.11.2019 im Münsteraner Skater's Palace stellen. Deren Postrock gibt aber keinesfalls die stilistische Marschrichtung des Golden Silence Fesivals vor. "Wir suchen auch Acts, die überhaupt nicht mit Rock oder Metal assoziiert werden", so Hoffmann, der hauptberuflich als Musikpromoter arbeitet. "Uns schwebt dabei eine gesunde Mischung aus experimentellen und eingängigen Sounds vor. Natürlich sind die Übergänge zur elektronischen Musik fließend, aber Handgemachtes steht im Zentrum unserer Vision."

Wir wünschen nur das Beste, hier gibt es Tickets.