GONE COSMIC: Audioclip zur aktuellen Single

Am morgigen 12. April erscheint der Debütlangspieler "Sideways In Time" der Psychedelic-Band GONE COSMIC aus Kanada. Als Kostprobe gibt es bei YouTube einen Audioclip zur Single 'Deadlock'.





