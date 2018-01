GOTTHARD auf Tour: unplugged und defrostet

Die Schweizer Kult-Hardrocker von GOTTHARD gehen im März 2018 zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn auf "Defrostet"-Tour. Das Akustik-Set wird von diversen Special Guests begleitet, im Mittelpunkt steht dabei der als Sänger von Mr. Bic weltweit bekannt gewordene Eric Martin ('To Be With You').

Die unplugged-Shows werden an folgenden Orten zu sehen sein:

08. März D - Regensburg / Eventhall Airport 09. März D - Memmingen / Kaminwerk 11. März D - München/ Tonhalle 12. März D - Frankfurt/ Batschkapp 13. März D - Nürnberg/ Löwensaal 15. März CH - Solothurn/ Kofmehl - sold out 16. März CH - Bern/ Bierhübeli 18. März D - Bochum/ Zeche 19. März D - Hamburg/ Markthalle 20. März D - Bremen/ Schlachthof 22. März D - Stuttgart/ LKA 23. März CH - Schaffhausen/ Kammgarn - sold out 24. März CH - Pratteln/Z 7 26. März CH - Zürich/ Komplex 27. März CH - Luzern/ Schüür 28. März CH - Lausanne/ Metropole