GOV’T MULE mit umfangreichem Live Paket zum Jubiläum!

Um das diesjährige 25. Bandjubiläum gemeinsam mit den Fans vorab zu feiern und einen damit einhergehenden neuen Live-Release in den Kasten zu bekommen, buchte die aus Warren Haynes (Gesang, Gitarre), Matt Abts (Schlagzeug), Danny Louis (Keyboards, Gitarre und Gesang) und Jorgen Carlsson (Bass) bestehende aktuelle GOV’T MULE-Besetzung am 27. und 28. April letzten Jahres das traditionsreiche Capitol Theatre in Port Chester im US-Bundesstaat New York. Dort zelebrierte das Quartett an jenen Tagen vor jeweils ausverkauftem Haus zwei Gigs mit stark voneinander abweichenden Setlists.



Mitschnitte dieser Konzerte veröffentlicht die Mascot Label Group unter dem Titel "Bring On The Music – Live At The Capitol Theatre" am 28. Juni 2019 in folgenden Formaten – dem Anlass entsprechend jeweils prachtvoll aufgemacht und absolut hochwertig ausgestattet: Als 2CD/2DVD-Set (2CD: erstes Konzert; 2DVD: zweites Konzert); als Doppel-CD (zweites Konzert); als Blu-ray (Aufnahmen identisch mit der 2DVD), als Doppel-LP „Volume 1” auf lila Vinyl sowie „Volume 2” auf blauem Vinyl (darauf jeweils unterschiedliche Tracks aus beiden Konzerten, beide Ausgaben mit beigelegtem Download-Code). Darüber hinaus erscheinen die beiden Doppel-LPs in einer nur online beim Label erhältlichen, jeweils auf 1000 Exemplare limitierten Marble-Vinyl-Version.



Hier könnt ihr schon mal reinhören und reinschauen:





Und um die Vorfreude noch weiter zu steigern gibt es hier auch noch den passenden Trailer:



Ab Ende Mai ist GOV’T MULE auf Europatournee, mit leider nur einem Termin in Deutschland:



27.05.19: O2 Academy, Glasgow (UK)

28.05.19: Boiler Shop, Newcastle (UK)

29.05.19: O2 Academy, Leeds (UK)

31.05.19: Town Hall, Birmingham, (UK)

01.06.19: O2 Forum, Kentish Town (UK)

02.06.19: 02 Academy 2, Manchester (UK)

04.06.19: La Cigale, Paris (FR)

05.06.19: AB, Brüssel (BE)

06.06.19: Batschkapp, Frankfurt (D)

07.06.19: Ribs & Blues, Raalte (NL)

09.06.19: Victorie, Alkmaar (NL)