So heißt nämlich die am 13. Juli erscheinende neue Album der GRAHAM BONNET BAND um den ehemaligen Sänger der MICHAEL SCHENKER GROUP, RAINBOW, IMPELLITTERI und ALCATRAZZ. Auf dem Studio-Album werden folgende Lieder zu finden sein:

Meanwhile, Back In The Garage

The Hotel

Livin’ In Suspicion

Incest Outcest U.S.A.

Long Island Tea

The House

Sea Of Trees

Man On The Corner

We Don’t Need Another Hero

America…Where Have You Gone?

Heading Toward The Light

Past Lives

The Crying Chair

Starcarr Lane (Live From Daryl’s House 2018)

Außerdem wird als Zugabe eine DVD beiliegen mit folgenden Live-Aufnahmen:

Night Of The Shooting Star (Intro)

Too Young To Die, Too Drunk To Live

All Night Long

Night Games

California Air

God Blessed Video

Stand In Line

Island In The Sun

Desert Song

Starcarr Lane

Jet To Jet

S.O.S.

Into The Night

Samurai

Skyfire

Since You Been Gone

Assault Attack

Eyes Of The World

Hiroshima Mon Amour

Lost In Hollywood

Den Titelsong kann man bereits hören: Youtube.

Eilige können ihre Vorbestellung auf beim Label Frontiers als CD oder Vinyl bereits vornehmen.