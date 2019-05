Dieses Quartett aus Detmold gibt es seit 2013. Es vermengt Classic Rock mit Grunge und Metalelementen. Am 26.06.2019 wird mit "Beneath Thy Roots" das Erstalbum erscheinen. Daraus gibt es jetzt bereits 'Fly With Me'.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: gran duca neues album debüt grunge rock metal debütiert