GRAVEYARD bringen TROUBLED HORSE mit auf Tournee

Es läuft auf einen schwedischen Doppeldecker hinaus: GRAVEYARD wird mit TROUBLED HORSE als Support auf ihre "Fen-Fire-Tour" gehen, die man hier wird genießen können:

03.10. D Dresden - Beatpol

04.10. A Wien - Ottakringer Brauerei

05.10. D München - Freiheiz

06.10. CH Pratteln - Up in Smoke Vol. 5

07.10. GR Athen - Desertfest*

08.10. I Mezzago (Mailand) - Bloom

09.10. A Salzburg - Rockhouse

10.10. D Frankfurt - Gibson

11.10. D Köln - Essigfabrik

12.10. D Bochum - Zeche

13.10. NL Tilburg - 013

14.10. B Antwerpen - Desert Fest

15.10. D Hamburg - Grünspan

23.11. E Barcelona - Sala Boveda*

24.11. E Madrid - Sala But*

25.11. P Lissabon - Lisboa ao Vivo*

*ohne TROUBLED HORSE

Tickets gibt es im Nuclear Blast Shop.