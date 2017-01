GRAVEYARD ist zurück

Im September des vergangenen Jahres haben die schwedischen Retro-Psychedelic-Rocker von GRAVEYARD ihre Auflösung bekannt gegeben, nun kehren sie von den Toten zurück. In einem ersten Statement der Band heißt es, dass Schlagzeuger Axel Sjöberg nicht mehr mit im Team ist - ein Nachfolger steht noch nicht fest.

"Den Grund für diese Umbesetzung wollen, möchten und werden wir nicht kommentieren", lässt die Band verlauten. "Wir belassen es bei Axels eigener Aussage: "Auf der Straße hört man, dass auf der Drummer-Position ein Job freigeworden ist." Wir wünschen Axel alles Gute."

Zwischen den Zeilen klingt es also so, als sei die Trennung nicht ganz friedlich verlaufen. Erfreuen wir uns aber erst einmal einfach daran, dass der Friedhof wieder geöffnet ist und die Band plant, in naher Zukunft wieder Alben aufzunehmen und Konzerte zu spielen.

Willkommen zurück.