GRAVE DIGGER - Markus Kniep ersetzt Stefan Arnold

Schlagzeuger Stefan Arnold, der noch auf dem kommenden "The Living Death" Album zu hören ist und GRAVE DIGGER gehen ab sofort getrennte Wege. Sein künftiger Nachfolger am Schlagzeug ist Marcus Kniep, der seither als 'The Reaper' in Erscheinung trat. Die Band möchte künftig als reines Quartett weitermachen und mit ihrem Sound wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren. Über die genaueren Hintergründe der Trennung des bereits seit 1996 bei GRAVE DIGGER trommelnden Arnold ist nichts bekannt.

